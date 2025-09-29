Tornano le Frecce Tricolori in Liguria: ecco la data dell'air show a Varazze

Domenica 5 ottobre 2025 a partire dalle ore 14 a Varazze si svolgerà l’Air Show con l’esibizione della Pattuglia Acrobatica Nazionale – Frecce Tricolori,

promosso dal Comune di Varazze e organizzato da Aeroclub Savona, con il patrocinio di Aero Club d’Italia, Aeronautica Militare e Regione Liguria.

Il Comune di Varazze ospiterà tre giorni di eventi collaterali, dalla proclamazione dell’ ”Alpino dell’Anno 2025” al “GPDAYS”, con un ricco programma

di iniziative celebrative, culturali e dimostrative, che accompagneranno anche l’atteso Air Show sul litorale varazzino.

