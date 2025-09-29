Demolizione della rampa per il porto, a Genova chiusa via Pra' per tre notti

Notti di strade chiuse per i quartieri di Pra' e Voltri dove continuano i lavori per la nuova viabilità di accesso al teminal portuale di Genova Pra'. Per consentire l’esecuzione dei lavori, che in questa fase si concentrano sulla demolizione della rampa d'accesso esistente, sono previste una serie di modifiche alla viabilità tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre.

Chiusura rampa in uscita dal casello autostradale

Le chiusure interesseranno la rampa in uscita dal casello autostradale e via Pra' secondo le seguenti modalità: dalle ore 20:00 alle ore 06:00 del mattino seguente nelle notti tra il 29-30 settembre, 30 settembre-1 ottobre e 1-2 ottobre 2025. È prevista altresì la chiusura continuata dalle ore 07:00 di sabato 4 ottobre fino alle ore 19:00 di domenica 5 ottobre 2025.

Chiusura via Pra'

Dalle ore 21:00 alle ore 05:00 del mattino seguente nelle notti tra il 29-30 settembre, 30 settembre-1 ottobre e 1-2 ottobre 2025 e dalle ore 22:00 di sabato 4 ottobre alle ore 03:00 di domenica 5 ottobre 2025.

Le strade alternative

I veicoli privati potranno utilizzare il percorso alternativo di Via alle Sorgenti Sulfuree, Via Cravasco e Via Ventimiglia. Il casello rimarrà funzionante in entrambe le direzioni. In ingresso sarà possibile accedere normalmente da via Prà, mentre in uscita si dovrà percorrere il nuovo viadotto per poi ricongiungersi, tramite la viabilità portuale, a via Verità.

