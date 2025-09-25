Precipita in una fascia per diversi metri, contadino in rianimazione

Soccorso 118

Grave infortunio questo pomeriggio a Ferrada di Moconesi dove un contadino di 48 anni e caduto da una fascia per diversi metri. L'uomo stava lavorando quando ha perso l'equilibrio, sembra da una prima ricostruzione. È stato trovato esanime al suolo da alcuni passanti che hanno dato l'allarme sul posto i militi della Croce Rossa di Gattorna, i sanitari del 118, i vigili del fuoco ed i carabinieri di Chiavari.

Le condizioni dell'uomo sono apparse subito molto gravi e quindi in elicottero è stato portato al San Martino in codice rosso per gravi traumi facciali: è stato trasferito in rianimazione anche se i medici escludono sia in pericolo di vita. La prognosi è però riservata.

