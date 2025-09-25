Cronaca

Torna alla homepage

Precipita in una fascia per diversi metri, contadino in rianimazione

La prognosi è però riservata
40 secondi di lettura
di r.c.
Soccorso 118

Grave infortunio questo pomeriggio a Ferrada di Moconesi dove un contadino di 48 anni e caduto da una fascia per diversi metri. L'uomo stava lavorando quando ha perso l'equilibrio, sembra da una prima ricostruzione. È stato trovato esanime al suolo da alcuni passanti che hanno dato l'allarme sul posto i militi della Croce Rossa di Gattorna, i sanitari del 118, i vigili del fuoco ed i carabinieri di Chiavari.

Le condizioni dell'uomo sono apparse subito molto gravi e quindi in elicottero è stato portato al San Martino in codice rosso per gravi traumi facciali: è stato trasferito in rianimazione anche se i medici escludono sia in pericolo di vita. La prognosi è però riservata.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

TAGS

ARTICOLI CORRELATI

Martedì 15 Luglio 2025

Porta a spasso il cane e cade in un dirupo: morto un 70enne

E' morto a causa delle ferite riportate in una caduta un uomo di circa 70 anni. La tragedia si è verificata in una zona boschiva all'interno del Comune di Camporosso nell'Imperiese. L'uomo, secondo quanto ricostruito, stava portando a spasso il suo cane quando è finito per cause ancora in fase di ac
Martedì 15 Luglio 2025

Tragedia nell'imperiese, muore scivolando nel dirupo mentre raccoglie erbe selvatiche

Un uomo di 74 anni ha perso la vita ieri sera dopo essere scivolato in un precipizio, rotolando per un centinaio di metri. L'incidente si è consumato nella zona del Colle d'Oggia, nel territorio comunale di Montalto-Carpasio. Sul posto sono intervenuti gli uomini del soccorso alpino con il personale