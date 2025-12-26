Meteo in Liguria, sole da Santo Stefano a Capodanno

Ritorna il sole sulla Liguria dopo il maltempo che ha accompagnato la giornata di Natale e quella della vigilia. Il sole è destinato a restare per i giorni da qui alla fine dell'anno, con venti che nei prossimi giorni caleranno e temperature stazionarie. Si conclude alle 9 del 26 dicembre l'allerta neve nella zona dell'entroterra di ponente.

Le previsioni

26 dicembre - Generale miglioramento delle condizioni meteo, con qualche residua precipitazione a ponente durante la mattina. Nuvolosità variabile con qualche apertura dal pomeriggio. Temperature: minime del mattino in calo, in aumento da metà giornata. Umidità: Su valori alti. Venti: da Nord anche di burrasca, in parziale calo fino a moderati o forti dal pomeriggio. Mare: mosso o molto mosso, stirato sottocosta, in calo dal pomeriggio.

27 dicembre - Cielo sereno, con qualche innocua nube nella mattinata. Temperature: Minime stazionarie o in lieve calo, massime in aumento. Umidità: su valori medi. Venti: da Nord fino a burrasca al mattino, in attenuazione a moderati/deboli dal tardo pomeriggio. Mare: mosso, stirato sottocosta.







LA WEBCAM PUNTATA SU PORTOFINO E LE IMMAGINI IN 4K DI PRIMOCANALE - GUARDA QUI

LA TUA VISTA SU GENOVA CON LE WEBCAM DI TERRAZZA COLOMBO E DALLE ALTRE LOCALITA' DELLA LIGURIA - GUARDA QUI

IL PORTO DI GENOVA LIVE NEL MONDO CON PORTVIEW - GUARDA QUI