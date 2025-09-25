Aveva quasi ucciso i genitori dell'ex fidanzata, chiesti 13 anni per Bandini

Ingresso tribunale di Genova

Aveva quasi ucciso a colpi di roncola i genitori dell'ex fidanzata, la sera del 9 giugno 2024. La pm Sabrina Monteverde oggi ha chiesto 13 anni per Andrea Bandini, il 26enne accusato di duplice tentato omicidio con l'aggravante della crudeltà.

Il precedente

La ex compagna l'aveva lasciato da qualche mese, l'aggressione era avvenuta nella loro abitazione di Celesia, frazione di San Colombano Certenoli. La giudice per l'udienza preliminare Camilla Repetto ha rinviato l'udienza al prossimo primo ottobre per la lettura della sentenza. Lo psichiatra forense Gabriele Rocca aveva stabilito che Bandini è seminfermo.

La brutale aggressione

Il giovane avrebbe prima accettato la separazione con la ragazza ma progressivamente, nelle ultime settimane prima dell'aggressione, si era dimostrato ossessivo nei confronti della ex perché si era autoconvinto di essere stato tradito. Per questo, secondo la ricostruzione della procura e dei carabinieri, aveva voluto colpire gli affetti della giovane, i genitori in primis e il cane, trovato sgozzato in salotto. Dopo l'assalto, Bandini era scappato nei boschi facendo perdere le proprie tracce per diverse ore.

