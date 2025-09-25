A Genova una nuova fiaccolata per la Flotilla sabato sera: il programma

Cambio di programma per la nuova fiaccolata che andrà in scena a Genova. Non sarà più venerdì ma sabato: l'appuntamento è alle 20:30 dalla sede di Music for Peace a Sampierdarena, da dove poi partirà la passeggiata con destinazione finale in piazza Matteotti.

Una fiaccolata che porti in piazza "100-150 mila persone"

L'appello che arriva dagli organizzatori è per "tutti di dimostrare il loro dissenso in modo pacifico, educato ma risoluto, portando solo le bandiere della Palestina". La nuova iniziativa è stata annunciata durante il presidio di mercoledì sera sotto la Prefettura dopo l'attacco di droni alla Global Sumud Flotilla: una fiaccolata "dove sventolino solo bandiere palestinesi" e che porti in piazza "100-150 mila persone" aveva detto il presidente di Music for Peace, Stefano Rebora.

L'iniziativa arriva dopo quella del 30 agosto, quando cinquantamila genovesi (e non) avevano partecipato alla manifestazione pro Palestina che ha accompagnato la partenza delle imbarcazioni che si sono poi unite alla Global Sumud Flotilla.

Il programma

Si inizierà alle 20:30 dalla sede di Music for Peace, alle 21 si farà un saluto agli studenti e alle studentesse che da giorni occupano il rettorato di via Balbi. Alle 21 è previsto l'arrivo in piazza Matteotti, dove il corteo si congiungerà con i partecipanti alla veglia presso la Cattedrale di San Lorenzo.

