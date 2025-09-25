Bimbo di due anni si ustiona con l'acqua bollente: ricoverato al Gaslini

Ancora un incidente che vede un bambino di soli due anni ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Gaslini di Genova.

I soccorsi

Questa volta il bimbo, di appena due anni compiuti, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale per delle ustioni da acqua bollente. Ancora non è chiaro che cosa sia successo, ma il piccolo ha riportato ustioni sul petto e sulle braccia.

È successo a Chiavari verso l'ora di pranzo. Trasportato d'urgenza all'ospedale, pur non essendo in pericolo di vita, è stato ricoverato in rianimazione.

Il bambino di Chiavari è il terzo bambino ricoverato in gravi condizioni per un incidente in casa. Nelle ultime due settimane altri due bimbi di due anni sono stati trasportati in codice rosso al Gaslini: il primo è precipitato dal balcone di casa sua a Oneglia, il secondo solo qualche giorno dopo è anche lui precipitato dal terrazzo dell'abitazione della famiglia a San Salvatore di Cogorno.

