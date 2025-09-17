Bimbo di due anni cade dal balcone a Salvatore di Cogorno. È il secondo in una settimana
Il bimbo è stato trasportato all'ospedale Gaslini in codice rosso: dalle prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita
50 secondi di lettura
di Redazione
Paura a San Salvatore di Cogorno dove un bambino di due anni è caduto dal terzo piano di una abitazione di via alla Basilica dei Fieschi. È successo qualche minuto prima delle 11 di questa mattina, mercoledì 17 settembre.
I soccorsi
Sul posto il 118 con una ambulanza della Croce Rossa di Cogorno e l'automedica Tango 1. Il bimbo è stato trasportato all'ospedale Gaslini in codice rosso: dalle prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita. È stato ricoverato in semi intensiva.
Ancora in pericolo di vita il bimbo precipitato a Ventimiglia
Sul posto i carabinieri della compagnia di Sestri Levante competente per territorio, per esaminare l'esatta dinamica dell episodio. Questo è il secondo bambino che cade da un balcone nel giro di pochi giorni: il 12 settembre un altro piccolino di due anni è caduto da un balcone a Imperia riportando fratture e ferite gravissime. Al momento è ancora in prognosi riservata.
Dopo la caduta il padre lo ha immediatamente soccorso e accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale di Imperia ma vista la gravità delle condizioni, i medici hanno disposto il trasferimento d'urgenza all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova
