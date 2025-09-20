Cala il buio, quattro fungaioli si perdono nel bosco: salvati dai vigili del fuoco

Cinque ore di ricerche nella notte sopra a Casanova di Rovegno per quattro cercatori di funghi che, colti dal buio, si sono persi nel bosco.

I quattro sono stati rintracciati grazie ai cellulari

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento Mario Meloncelli, che hanno iniziato le ricerche in località Montarlone. Rintracciati grazie alla posizione fornita col cellulare, li hanno riaccompagnati alla loro vettura. La squadra, partita alle 20 circa, ha fatto rientro in sede dopo circa cinque ore.

Decine di interventi per fungaioli dispersi o feriti negli ultimi giorni

Questa è una buona stagione per i funghi in Liguria: il clima ha fatto sì che in queste giornate nascessero porcini e ovuli in abbondanza. Ma il rischio resta dietro l'angolo e negli ultimi giorni sono stati a decine gli interventi di vigili del fuoco e soccorso alpino per fungaioli feriti o dispersi.

