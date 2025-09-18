Cronaca

Fungaioli feriti, mattina di interventi nei boschi della Liguria: cosa è successo

Tre gli interventi nel giro di poche ore
di Aurora Bottino
A sinistra il camion dei vigili del fuoco, a destra il veicolo del soccorso alpino

Non c’è pace per la macchina dei soccorsi nei boschi della Liguria. Un mix tra fungaioli, esperti e non: sono stati tre gli interventi nell'arco di questa mattinata per persone ferite o cadute in zone impervie. 

Il primo intervento è stato nello spezzino, nel Comune di Casoni di Suvero, dove un uomo in cerca di funghi è precipitato in un canalone. Subito è scattato l'allarme: sul posto il 118, i vigili del fuoco e il soccorso alpino. Si è trattato di un intervento complesso, che ha richiesto manovre con corde per riuscire a riportare sul sentiero l'uomo.

Un fungaiolo trovato dall'elicottero Drago 

Il secondo è avvenuto in località Semino, nel Comune di Busalla. Lì un fungaiolo di 65 anni è scivolato e caduto per circa venti metri. A dare l'allarme alcuni amici: sul posto il 118 con ambulanza e automedica e i vigili del fuoco. Presente anche l'elicottero Drago, che ha rintracciato il gruppo di persone in una zona molto difficile da raggiungere.

A Sant'Olcese ricerche in corso per una donna di 81 anni 

Poco dopo, nel Comune di Sant'Olcese una fungaiola di 81 anni è caduta nel bosco in zona Torrazza. Anche qui, sul posto, i vigili del fuoco, il soccorso alpino e l'ambulanza del 118. Per rintracciare l'anziana c'è voluto diverso tempo.

