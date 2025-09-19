Ruba da un supermercato poi scappa a bordo di un autobus

La polizia di Stato di Genova ha arrestato un 50enne di Genova, denunciandolo per furto.

Le volanti sono intervenute a seguito della segnalazione di un addetto alla vigilanza di un supermercato che aveva tentato di fermare un uomo il quale, rifiutandosi di pagare le 5 confezioni di caffè (circa 100 euro valore commerciale) precedentemente prelevate dagli scaffali, si era dato alla fuga abbandonando la merce in strada, per poi salire a bordo di un bus.

L'uomo è stato rintracciato a bordo di un autobus

Immediatamente gli agenti hanno intercettato il mezzo, interrompendone la marcia e trovando il soggetto segnalato seduto dietro. Dai successivi accertamenti è emerso che il 50enne era colpito da ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa l’11 settembre scorso per precedenti reati.

La merce rubata è stata recuperata e riconsegnata al legittimo proprietario, mentre l’uomo è stato associato presso il carcere di Marassi a disposizione dell’A.G.

