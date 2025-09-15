Raffica di furti al centro commerciale, arrestato. Indosso aveva i vestiti appena rubati

La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un 33enne marocchino per il reato di rapina denunciandolo anche per tentato furto aggravato continuato.

Ieri pomeriggio l'uomo è entrato in un negozio di calzature sito all’interno del centro commerciale Fiumara, uscendone poco dopo con un paio di scarpe, senza procedere al pagamento e senza essere visto. Passato all’adiacente negozio di abbigliamento, si è impossessato di 5 magliette, nascondendole nel suo zaino ed è uscito, inseguito da un dipendente.

L'uomo ha buttato i suoi vecchi vestiti e ha indossato quelli rubati

Giunto nei pressi dei giardini si è nascosto e cambiato, indossando la merce rubata e buttando scarpe e vestiti vecchi nella spazzatura, per poi recarsi in un negozio di articoli cosmetici sito nelle vicinanze. Dopo un breve giro all’interno, è uscito con un rasoio elettrico e diversi prodotti per l’igiene personale, facendo scattare le barriere antitaccheggio. All’arrivo della volante del Commissariato Cornigliano, il 33 enne, che stava fuggendo verso via Sampierdarena, dopo aver minacciato gli addetti alla sicurezza dei diversi esercizi commerciali, è stato fermato e condotto in Questura.

L’uomo, con a suo carico diversi precedenti per reati contro il patrimonio e divieto di dimora a Roma e a Ventimiglia, è stato associato alle camere di sicurezza in attesa della direttissima.

