Colto da malore si schianta contro le auto parcheggiate. Voleva raggiungere la Croce

Si è sentito male, così ha deciso di raggiungere la sede della Croce Blu di Castelletto a bordo della sua auto. Così un uomo di 65 anni si è schiantato contro le auto parcheggiate in corso Carbonara. Fortunatamente, era arrivato a solo qualche centinaia di metri dalle ambulanze della pubblica assistenza.

I soccorsi

I soccorritori sono subito intervenuti insieme alla automedica Golf 4 del 118: l'uomo è stato rianimato e trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino. Sul posto anche la polizia locale che ha gestito il traffico per permettere i soccorsi dei sanitari.

