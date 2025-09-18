Cronaca

Ubriaca al volante causa un incidente: maxi multa e patente ritirata

Alla giovane è stata ritirata la patente, effettuata la multa ed è stata segnalata alla procura per l'apertura di un fascicolo penale
di Au. B.
Alla guida della sua auto ha fatto una manovra illegale e ha causato un incidente. Dopo i controlli della polizia locale, si è scoperto che la giovane aveva un tasso alcolemico molto più alto di quello consentito per legge. Erano le 7.30 del mattino.

L'incidente è avvenuto alle 7:30 del mattino 

È successo ad Alassio, la polizia locale è intervenuta dopo un incidente tra un'auto e uno scooter nei pressi del palazzo comunale, dove gli agenti hanno accertato che la conducente dell’auto, una giovane 23enne originaria del torinese, era alla guida con un tasso alcolemico ben al di sopra del doppio del consentito e, peraltro, è stata la responsabile dell'incidente, causato da un tentativo di manovra in un luogo dove non è consentita.

La causa è stata un tentativo di manovra illegale

Durante l'impatto, lo scooterista ha riportato ferite guaribili in 30 giorni. Gli agenti del Comando di via Gastaldi hanno provveduto nei confronti della giovane al ritiro della patente di guida, alla comminazione delle sanzioni pecuniarie previste comprese la detrazione di 12 punti complessivi sul titolo di guida e alla segnalazione alla Procura della Repubblica per la conseguente apertura del fascicolo penale.
 
