Colpito da infarto, perde controllo della motocarriola: muore uomo a Rossiglione

Un infarto fatale è costato la vita questo pomeriggio, intorno alle 18.45, a un uomo di 63 anni. Si trattata di Gian Berchi, molto conosciuto nel suo territorio. L'episodio è avvenuto a Rossiglione, entroterra di Genova. L'uomo si trovava a bordo del sua motocarriola quando un dolore improvviso al petto gli ha fatto perdere il controllo del mezzo.

Da una prima ipotesi, ma è ancora in corso di accertamento la dinamica, il 63enne si sarebbe sentito male, e a causa dell'infarto in corso sarebbe rimasto schiacciato dal mezzo. Immediato l'intervento dei soccorsi, con l'arrivo dell'elicottero Drago. A nulla però sono serviti, le condizioni di Berchi erano apparse da subito gravissime.

