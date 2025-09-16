Cronaca

Torna alla homepage

Colpito da infarto, perde controllo della motocarriola: muore uomo a Rossiglione

39 secondi di lettura
di Giorgia Fabiocchi

Un infarto fatale è costato la vita questo pomeriggio, intorno alle 18.45, a un uomo di 63 anni. Si trattata di Gian Berchi, molto conosciuto nel suo territorio. L'episodio è avvenuto a Rossiglione, entroterra di Genova. L'uomo si trovava a bordo del sua motocarriola quando un dolore improvviso al petto gli ha fatto perdere il controllo del mezzo. 

Da una prima ipotesi, ma è ancora in corso di accertamento la dinamica, il 63enne si sarebbe sentito male, e a causa dell'infarto in corso sarebbe rimasto schiacciato dal mezzo. Immediato l'intervento dei soccorsi, con l'arrivo dell'elicottero Drago. A nulla però sono serviti, le condizioni di Berchi erano apparse da subito gravissime. 

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

TAGS

ARTICOLI CORRELATI

Lunedì 26 Maggio 2025

Neo sindaci: a Vallecrosia eletto Perri, a Rossiglione Peruzzo, a Sassello Scasso, a Orero Cavagnaro

Oltre a Genova sono quattro i comuni della Liguria andati al voto per eleggere il nuovo sindaco: si tratta di Vallecrosia, Rossiglione, Sassello e Orero. A Rossiglione e Sassello si è presentato un solo candidato. Già da domenica sera raggiunto il quorum in entrambi i comuni. A Rossiglione (2.206 e
Sabato 28 Giugno 2025

Incidente tra due auto sulla provinciale a Rossiglione, due feriti

La strada è stata chiusa per permettere le operazioni dei soccorsi