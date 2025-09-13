Morta schiacciata da un'auto a Borgoratti, fissato il funerale di Fulvia Minetti

Si terranno mercoledì prossimo, 17 settembre, i funerali di Fulvia Minetti, la donna di 72 anni morta martedì scorso dopo essere stata investita da un'auto in via Borgoratti. La funzione si terrà alle 8,15 nella chiesa della Resurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo, a Borgoratti, e il servizio sarà curato da Asef del Comune di Genova.

Dopo l'autopsia, proseguono le indagini sull'incidente mortale. Secondo quanto raccontato dall'automobilista, indagato per omicidio stradale e difeso dall'avvocato Riccardo Di Rella, il freno a mano era stato inserito prima che la macchina - un modello recente di Volkswagen Polo iniziasse a spostarsi all'indietro, per questo è stata disposta una perizia tecnica sul mezzo.

