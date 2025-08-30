Ruba una Mercedes, si ribalta, danneggia auto parcheggiate e scappa a piedi. É caccia all’uomo

Ha rubato una Mercedes, si è ribaltato in via Berghini ed è fuggito nella notte. É caccia all’uomo a San Fruttuoso.

Intorno alle 2 di sabato 29 agosto, un uomo non identificato ha rubato una Mercedes-Benz parcheggiata in via Berghini, dando il via a una sequenza di eventi culminata in un incidente spettacolare, danni a diverse vetture e la fuga del sospettato a piedi. I carabinieri e la polizia locale hanno avviato una caccia all’uomo, con posti di blocco e ricerche in corso nella zona.

Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, il ladro, descritto come un uomo di bassa statura, esile, con zainetto in spalla e cappellino in testa, ha forzato il sistema di sicurezza di una Mercedes Classe. L’auto è stata avvistata mentre sfrecciava a velocità sostenuta lungo le strade deserte di via Berghini, incurante delle curve insidiose e dell’oscurità.

Il furto si è trasformato in un incidente quando l’uomo ha perso il controllo del veicolo in una curva stretta. La Mercedes si è ribaltata su un fianco, schiantandosi contro una fila di auto. L’impatto ha causato danni significativi: almeno due vetture hanno la fiancata sfondata. Fortunatamente, data l’ora notturna, non ci sono stati feriti ma il 112 ha comunque inviato un’ambulanza, la 821 della Squadra emergenza.

Il ladro, illeso, è riuscito a liberarsi dalle lamiere e a fuggire a piedi sfruttando l’oscurità. “Ho sentito il botto e l’ho visto correre via con lo zainetto, aveva un cappellino calato in testa”, ha raccontato un testimone. Le telecamere di sicurezza stanno fornendo filmati utili ai vigili per identificare il fuggitivo.

