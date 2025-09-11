Flotilla, i camalli di Genova: "Attaccata da droni usati in guerra"

"Ciò che viene utilizzato contro le barche della Global Sumud Flotilla sono droni utilizzati molto negli scenari di guerra e armamenti militari utilizzati a corto raggio, non vogliamo esporci troppo su chi sia il mandante o come sia possibile che tutto ciò possa accadere, speriamo che al di là delle nostre teorie e dei nostri pensieri, delle risposte le dia chi di dovere".

'Se attaccano la Flotilla, blocchiamo tutto!'

Lo sollecita il Collettivo autonomo lavoratori portuali (Calp) di Genova, che sta partecipando alla missione umanitaria verso la Striscia di Gaza, pubblicando sui social un'immagine dei resti del secondo attacco alla Global Sumud Flotilla.

"Questo sarebbe ciò che rimane del secondo attacco sulle imbarcazioni della flotta 'Global Sumud Flotilla', ciò che le autorità tunisine sostengono sia un 'mozzicone di sigaretta o un razzo di segnalazione' o altre teorie abbastanza ridicole", afferma il Calp invitando a partecipare stasera al circolo dell'autorità portuale di Genova all'assemblea nazionale 'Se attaccano la Flotilla, blocchiamo tutto!' organizzata da Global Sumud Flotilla, lavoratori portuali, sindacato Usb e dall'associazione 'Music for Peace'.

