Asta delle Stelle: venti campioni in campo per sostenere la Gigi Ghirotti

Il Natale di Stelle nello Sport sarà, ancora una volta, all’insegna della solidarietà. Dopo i 63.000 donati alla Fondazione Gigi Ghirotti ETS in occasione del Charity Event all’Acquario di Genova in cui è stato premiato il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta, il progetto che promuove i valori dello sport è già pronto a ripartire con una speciale sessione natalizia dell’Asta benefica.

Sulla piattaforma www.memorabid.com/stellenellosport scendono in campo straordinari campioni dello sport italiano e mondiale. Uno straordinario gioco di squadra grazie alla partecipazione di Gruppi Militari, Federazioni e Società sportive. Sostenitori preziosi per l’attività di assistenza socio-sanitaria di persone con malattie inguaribili che necessitano di cure palliative (ogni anno più di 3000 a domicilio e presso due Hospice a Genova).

Da oggi e fino a sabato 20 dicembre saranno disponibili online cimeli di grande valore, regali belli e “buoni” per un Natale speciale. Copertina dedicata alle “stelle” della serie A, con le maglie ufficiali autografate di Lautaro Martinez (Inter), Leao (Milan), Yildiz (Juventus) e De Ketelaere (Atalanta) a cui si affiancano quelle del derby della Lanterna “giocato” da Lorenzo Colombo (Genoa) e Massimo Coda (Sampdoria), oltre alla maglia della Pistoiese del presidente Sergio Iorio, autografata da tutta la squadra.

Per il tennis, ci sono la maglia utilizzata per gli allenamenti del “Davis man” Flavio Cobolli e l’asciugamano utilizzato durante le WTA finals di Riyadh da Jasmine Paolini e Sara Errani. Forte e ampia la presenza della pallavolo con la maglia della Lube Volley autografata dai campioni del mondo Fabio Balaso, Mattia Bottolo e Giovanni Gargiulo, la maglia Numia Vero Volley di Paola Egonu e la maglia Volley S3 autografata da Andrea Lucchetta.



Nel segno dei successi mondiali di questo 2025, all’asta anche il body autografato dai campioni mondiali di Canottaggio delle Fiamme Gialle Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili. Dalle Fiamme Oro quattro pezzi d’autore: la cuffia autografata dai campioni del Nuoto Thomas Ceccon e Gregorio Paltrinieri, il giaccone con la firma della campionessa paralimpica di Scherma Bebe Vio, il body autografato dalle stelle della Ginnastica Alice e Asia d’Amato, Giorgia Villa, Elisa Iorio e Martina Maggio e il guantone autografato dal campione olimpico di Pugilato Roberto Cammarelle. Anche i Carabinieri danno il loro prezioso contributo con la maglia ufficiale autografata da Paolo Monna, bronzo olimpico di Tiro a Segno. Le Fiamme Azzurre scendono in campo con il completo azzurro di atletica leggera di Gaia Sabbatini mentre la Federazione Italiana Baseball e Softball ha offerto la maglia della Nazionale autografata da tutti i protagonisti.

Dal 2000, Stelle nello Sport sostiene la Fondazione Gigi Ghirotti e nel 2006 è nata la “maratona benefica” con la partecipazione delle stelle più luminose dello sport mondiale: da Valentino Rossi a Federica Pellegrini, da Bebe Vio ad Alex Zanardi. E ancora Cristiano Ronaldo, Messi, Milito, Del Piero, Totti, Mancini, Ibrahimovic, Buffon, Platini, Retegui, Magnini, Pizzo, Tempesti, Tamberi, Vettel, Eto’, Vanessa Ferrari, Piccinini, Pennetta, Vezzali, Moioli, Orro, Antonio Rossi, Nino Benvenuti, Cammarelle, Sagan, Bugno, Bargnani, Mc Enroe, Fognini, Campriani, Errigo, Barlaam, Gilli, Musetti, Bagnaia, Jacobs e … molti altri.

Alla Fondazione Gigi Ghirotti sono stati donati ad oggi 583.000 euro. L’Asta è dedicata al ricordo di Gian Luigi Corti, storico giornalista e dirigente sportivo, fondatore al fianco del figlio Michele del progetto Stelle nello Sport.