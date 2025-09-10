Scooterista investe una mamma e i suoi due figli a Sanremo

Un incidente è avvenuto qualche minuto prima delle 14:30 in corso Cavallotti, a Sanremo.

Quattro feriti tra cui due bambini. È il bilancio dell'incidente avvenuto in corso Cavallotti, a Sanremo, dove intorno alle 14:30 un uomo a bordo di uno scooter ha investito una mamma e i suoi due bimbi. Ancora non è chiara la dinamica, ora al vaglio della polizia locale sanremese.

I soccorsi

Sul posto il 118 con tre ambulanze e una automedica. La mamma e l'uomo alla guida dello scooter sono stati trasportati in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Sanremo mentre i due bambini sono stati accompagnati a Imperia, sempre in codice di media gravità.

