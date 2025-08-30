Morto l'anziano investito in via Gianelli, è l'undicesima vittima della strada del 2025

Non ce l'ha fatta Giovanni Carpentieri, l'81enne travolto questa mattina in via Angelo Gianelli, nel quartiere di Quinto, levante genovese. L'uomo, pensionato e residente nella zona, è deceduto nel pomeriggio all'ospedale San Martino dopo un ricovero in condizioni disperate. Si tratta dell'undicesima vittima della strada a Genova dall'inizio dell'anno, un bilancio tragico che riaccende l'allarme sulla sicurezza stradale in città.



L'incidente è avvenuto intorno alle 10.30, in una via trafficata del quartiere residenziale. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, sezione infortunistica del Reparto Sicurezza Stradale, Carpentieri stava attraversando la strada quando è stato centrato da una Fiat Panda che procedeva in direzione Nervi.

L'impatto è stato violento: l'anziano è stato sbalzato a terra dopo aver urtato contro il cofano e il parabrezza dell'auto, riportando fratture multiple e gravi traumi. Passanti e testimoni oculari hanno immediatamente allertato il 118, e sul posto sono intervenuti l'automedica Golf 1 e un'ambulanza della Pubblica Assistenza Nerviese.

Al momento dell'arrivo dei soccorritori, Carpentieri era ancora cosciente, ma le sue condizioni sono precipitate rapidamente. È stato intubato direttamente sul luogo dell'incidente e trasportato in codice rosso al pronto soccorso del San Martino, dove i medici hanno lottato invano per stabilizzarlo. Il decesso è stato constatato nel pomeriggio, a causa di emorragie interne e complicazioni polmonari. La polizia locale ha gestito il traffico deviando le auto e procedendo ai rilievi tecnici per ricostruire la dinamica esatta. La