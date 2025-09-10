Vendeva orologi di lusso falsi online, denunciato un savonese

Decine di orologi falsi ma ottimamente replicati di grandi marchi internazionali quali Rolex, Iwc, JagerkeCoultureI e Généve dotati di sigilli di garanzia anch'essi taroccati sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza di Savona.

L'operazione iniziata dopo la denuncia di un cittadino

L'operazione è scaturita dalla denuncia di un cittadino abituale frequentatore della riviera ligure che ha portato all'individuazione di un piemontese con dimora nella provincia di Savona che metteva in vendita gli orologi a prezzi oscillanti da alcune centinaia di euro a migliaia di euro.

Denunciato per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione

Il piemontese ritenuto responsabile delle illecite attività di ricettazione e introduzione nel territorio italiano di prodotti falsi, è stato denunciato per l'introduzione nello Stato e il commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione visto che non è stato in grado di produrre alcuna documentazione comprovante l'origine e l'autenticità degli orologi, riconosciuti come contraffatti da un team di periti. Il valore totale degli oggetti periziati, se originali, sarebbe ammontato a oltre 300 mila euro.