Vendeva orologi di lusso falsi online, denunciato un savonese

Decine di orologi falsi ma ottimamente replicati di grandi marchi internazionali quali Rolex, Iwc, JagerkeCoultureI e Généve dotati di sigilli di garanzia anch'essi taroccati sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza di Savona.
L'operazione iniziata dopo la denuncia di un cittadino
L'operazione è scaturita dalla denuncia di un cittadino abituale frequentatore della riviera ligure che ha portato all'individuazione di un piemontese con dimora nella provincia di Savona che metteva in vendita gli orologi a prezzi oscillanti da alcune centinaia di euro a migliaia di euro.
Denunciato per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione
Il piemontese ritenuto responsabile delle illecite attività di ricettazione e introduzione nel territorio italiano di prodotti falsi, è stato denunciato per l'introduzione nello Stato e il commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione visto che non è stato in grado di produrre alcuna documentazione comprovante l'origine e l'autenticità degli orologi, riconosciuti come contraffatti da un team di periti. Il valore totale degli oggetti periziati, se originali, sarebbe ammontato a oltre 300 mila euro.
Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook
IL COMMENTO
Il caso D’Alema e l’incapacità dell’Ue di guardare il mondo con occhi diversi
Genova al centro dei tanti misteri sulle Brigate rosse e il sequestro Moro