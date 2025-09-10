Cronaca

Vendeva orologi di lusso falsi online, denunciato un savonese

L'operazione iniziata dopo la denuncia di un cittadino
di R. P.

Decine di orologi falsi ma ottimamente replicati di grandi marchi internazionali quali Rolex, Iwc, JagerkeCoultureI e Généve dotati di sigilli di garanzia anch'essi taroccati sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza di Savona.

L'operazione è scaturita dalla denuncia di un cittadino abituale frequentatore della riviera ligure che ha portato all'individuazione di un piemontese con dimora nella provincia di Savona che metteva in vendita gli orologi a prezzi oscillanti da alcune centinaia di euro a migliaia di euro.

Denunciato per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione

Il piemontese ritenuto responsabile delle illecite attività di ricettazione e introduzione nel territorio italiano di prodotti falsi, è stato denunciato per l'introduzione nello Stato e il commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione visto che non è stato in grado di produrre alcuna documentazione comprovante l'origine e l'autenticità degli orologi, riconosciuti come contraffatti da un team di periti. Il valore totale degli oggetti periziati, se originali, sarebbe ammontato a oltre 300 mila euro. 

