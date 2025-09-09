Rubavano borse e valigie sui treni, arrestata una banda: c'è anche un diciassettenne

Il personale della Polfer di Genova ha individuato un gruppo di cinque soggetti, presunti autori di numerosi furti commessi in ambito ferroviario.

Il gruppo usava sempre lo stesso modus operandi

I cinque, utilizzando sempre lo stesso modus operandi, distraevano la vittima per consentire a uno o più complici di sottrarne materialmente il bagaglio. Per l'attività d'indagine, si sono rilevati essenziali i sistemi di videosorveglianza installati a bordo treno e nelle stazioni ferroviarie del capoluogo ligure, le deposizioni di vittime e testimoni e l'utilizzo di sistemi di identificazione, che hanno permesso di ricostruire la dinamica degli illeciti e, di conseguenza, di individuarne gli autori.

L'ultimo componente del gruppo è un diciassettenne

Il primo settembre il G.I.P., presso il Tribunale di Genova, su richiesta Procura, ha emesso l'ordinanza applicativa di misura cautelare in carcere per tre di loro, nonché l'obbligo di dimora nel Comune di Genova, con divieto di allontanamento dall'abitazione nelle fasce notturne, per un quarto indagato. L'ultimo componente del gruppo identificato è un diciassettenne, per il quale il Tribunale per i Minorenni disponeva il collocamento in comunità.

