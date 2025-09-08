Cronaca

Rapinano del cellulare un anziano, poliziotto fuori servizio li ferma

L'agente di polizia stava camminando in piazza Vittorio Veneto quando ha visto due giovani tentare di distrarre l'anziano
di Redazione

Passava in piazza Vittorio Veneto quando ha visto due giovani distrarre un anziano. Insospettito, l'agente del commissariato di Cornigliano, fuori servizio, ha deciso di intervenire e arrestare un giovane algerino per il reato di rapina aggravata. 

Ieri, un agente del Commissariato Cornigliano, libero dal servizio, ha fermato il 20enne responsabile, in concorso con un coetaneo fuggito, di una rapina ai danni di un anziano.

L'uomo ha notato i due giovani distrarre l'anziano per poi strappargli di mano il cellulare. L'operatore, dopo aver richiesto l'ausilio di una volante, ha raggiunto i due giovani bloccandoli e quando si è qualificato, uno di loro, dopo aver gettato a terra il telefono gli ha sferrato un pugno allo sterno per poi fuggire.

In corso le indagini per rintracciare il presunto complice 

Nel frattempo sono arrivati i colleghi di una volante del Commissariato di Cornigliano che hanno preso in consegna il 20enne, algerino, che è stato messo a disposizione dell'AG; sono in corso le indagini per rintracciare il presunto complice.

Il cellulare, recuperato a terra dall’agente libero dal servizio, è stato riconsegnato all’anziano.

