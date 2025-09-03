Aggredisce e rapina della collanina d'oro un novantenne a Pegli: arrestato dalla polizia

Un uomo di circa 40 anni è stato arrestato dalla polizia per aver prima aggredito e poi strappato una collanina a un novantenne. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di martedì sul lungomare di Pegli.

Secondo quanto ricostruito il novantenne è stato prima spinto a terra, poi gli è stata portata via la collanina d'oro che aveva con sé. L'anziano vittima dell'aggressione è stato soccorso dai medici e dagli operatori del 118 in stato di choc e trasferito in ospedale per una ferita alla testa.

Il rapinatore invece, un algerino, è stato bloccato poco dopo e arrestato con l'accusa di rapina aggravata.

