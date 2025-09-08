Bambino salvato da un arresto cardiaco fa visita alla Croce Rossa, il commovente ringraziamento

Con una fotografia e una poesia i genitori del piccolo Matteo si sono presentati n ella sede della Croce Rossa di Genova, in Corso Gastaldi, e hanno voluto ringraziare i volontari che, nella notte del 22 luglio, hanno strappato il loro bambino alla morte, salvandolo da un arresto cardiaco con prontezza e coraggio.

Quella notte il tempestivo utilizzo di un defibrillatore ha riportato il suo cuore a battere. A bordo dell’automedica Golf 1, un medico e un infermiere del servizio 118 hanno stabilizzato le sue condizioni, accompagnandolo in una corsa contro il tempo al Pronto Soccorso dell’Ospedale Gaslini. Dopo settimane di cure intense, Matteo è tornato a casa, sano e sorridente, pronto a riprendere la sua vita. Ieri, i genitori del bambino hanno voluto esprimere la loro gratitudine con un dono speciale: una fotografia di Matteo, scattata il giorno prima della crisi, accompagnata da una poesia di Margaret Fishback Powers. Le parole, toccanti e profonde, recitano: “…i giorni nei quali c’è soltanto un’orma sulla sabbia, sono proprio quelli nei quali ti ho tenuto in braccio” . Un messaggio che parla di amore, rinascita e riconoscenza per chi, in quei momenti in cui “il tempo sembrava essersi fermato”, ha saputo agire con professionalità e cuore. La foto e la poesia sono state affisse da Matteo stesso nell’auditorium del Comitato di Genova della Croce Rossa, accanto alla scritta “Un’Italia che aiuta”.