Fratelli 50enni arrestati per aggressione a carabinieri con martello

Immagine d'archivio

Carabinieri presi a martellate durante un controllo. I militari della Compagnia Centro di Genova hanno arrestato due fratelli italiani, entrambi 50enni, con l'accusa di violenza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. L'episodio è avvenuto durante un controllo domiciliare finalizzato a verificare il rispetto delle prescrizioni già imposte ai due.

Per eludere l'ispezione, i fratelli hanno tentato di impedire l'accesso ai militari, aggredendoli con un martello. I carabinieri sono riusciti a immobilizzarli e a procedere con l'arresto.

