Anziano inseguito e preso a testate da una mucca: grave all'ospedale

di a.p.

 

È ricovero al San Martino in gravi condizioni un anziano di 80 anni che questa mattina è stato aggredito da una mucca lungo la strada del monte Biscia all'interno del comune di Ne in Val Fontanabuona.
 
L'animale, probabilmente disturbato dalle decine di cercatori di funghi, ha inseguito il pensionato colpendolo al costato e alla testa. Alcune persone hanno notato la scena e dato l'allarme. Sul posto i militi della croce rossa di Cogorno, i sanitari del 118 e i carabinieri. L'anziano è stato quindi stabilizzato e trasportato in elicottero all'ospedale San Martino dove è attualmente ricoverato.
 
Anche in passato nella zona si sono verificati episodi simili, come il 10 marzo scorso quando un bambino di cinque anni è stato scalciato e ferito di striscio con uno zoccolo alla testa sempre da una mucca. L'incidente era avvenuto in una stalla di Favale di Malvaro, sempre in Val Fontanabuona.
 
