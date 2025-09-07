Palazzina distrutta dalle fiamme a Leivi, evacuate due famiglie

Attimi di panico per l'incendio di una abitazione a Leivi, sulle alture di Chiavari, dove si trovavano due famiglie salvate dai vigili del fuoco.

L'intervento dei vigili del fuoco

Da accertare l'origine del rogo che si è innescato attorno alle 23 di ieri notte e sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Chiavari e di Rapallo che hanno circoscritto le fiamme. La palazzina è inagibile e i danni molto ingenti. I residenti sono riusciti a scappare senza riportare ferite o intossicazioni. L'opera dei vigili del fuoco è durata fino all alba per bonificare in particolare le travi in legno del tetto ed evitare nuovi focolai.

