Brucia il bosco ad Alassio, vigili del fuoco spengono le fiamme prima che raggiungano le case

Paura nella serata di sabato 6 settembre quando i vigili del fuoco del distaccamento di Albenga sono intervenuti per un incendio di bosco lungo la strada panoramica di San Bernardo, ad Alassio.

Più di 1000mq di bosco bruciato

Sul posto sono state inviate due squadre con mezzi dedicati all’antincendio boschivo. L’area interessata, particolarmente impervia, ha reso necessario l’impiego di tecniche di manovra con corde per raggiungere il fronte delle fiamme.

Grazie alla rapidità d’azione, l’incendio è stato contenuto e bloccato poco prima che potesse propagarsi oltre la strada soprastante, evitando così conseguenze ben più gravi. Alle operazioni hanno preso parte anche tre squadre di volontari AIB con nove unità e 3 mezzi.

Sul posto anche una pattuglia della polizia stradale.

L'area bruciata è di circa 1000mq. La causa del rogo è in via di accertamento. Sono tuttora in corso le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area.

