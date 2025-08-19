Incendio boschivo sulle alture di Ventimiglia, intervengono due elicotteri

Un incendio boschivo è in atto, dalle 16 circa, sulle alture di frazione Trucco, a Ventimiglia. Si tratta di una zona impervia dove stanno operando oltre ai vigili del fuoco anche due squadre di volontari e altrettanti elicotteri: uno da Imperia e l'altro da Genova. Al momento non risultano esserci abitazioni minacciate e accertamenti sono in corso per risalire all'origine delle fiamme.

