Svolta processo Morandi: entro metà ottobre le richieste pene dei pm

Alla ripresa del processo per il crollo di Ponte Morandi il gioco si fa subito duro. La requisitoria interrotta prima della pausa estiva, il 23 luglio, riprenderà il 15 settembre. Nel mirino ci sono le richieste pene dei magistrati che dovrebbero arrivare in aula entro la metà di ottobre.

Il primo giorno del giudizio