Ponte Morandi, il decreto per le vittime dei crolli è legge

È stato firmato il decreto che dà piena attuazione alla legge in favore delle vittime dei crolli. Una misura nata dopo la tragedia del 14 agosto 2018 quando a Genova il crollo di ponte Morandi causò la morte di 43 persone. Nei giorni precedenti il settimo anniversario era stata annunciato che la misura sarebbe diventata presto legge.

"Un impegno preso con i familiari e con la città di Genova che oggi diventa realtà. Si tratta di un atto di giustizia e di responsabilità che conferma la serietà con cui questo Governo affronta le proprie parole e i propri doveri verso i cittadini" afferma in una nota il vice ministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi.

"Un impegno preso con i familiari e i genovesi che mi ha visto tra i promotori sin da subito e che ora rispetta la tempistica annunciata poche settimane fa, il 14 agosto, in occasione della commemorazione delle vittime del crollo del ponte. Una risposta dovuta e doverosa" scrive in una nota Ilaria Cavo, presidente del Consiglio nazionale di Noi Moderati, deputata ligure e capogruppo in consiglio comunale a Genova.

