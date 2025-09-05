Trasferimento forzato di un funzionario, lavoratori Autorità portuale annunciano sciopero

Sciopero di 24 ore per i dipendenti dell'Autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale, l'ente che governa i porti di Genova, Savona e Vado ligure. Lo ha deciso l'assemblea dei lavoratori riunita oggi a Palazzo San Giorgio, per discutere del rispetto del contratto nazionale, dei rapporti sindacali e di quelli fra i vertici e i lavoratori dopo il trasferimento forzato di un funzionario dalla sede di Genova a Savona.

Da molto tempo non c'era più stato uno sciopero dei dipendenti dell'Adsp che negli ultimi due anni hanno vissuto il commissariamento dell'ente, una situazione di tensione che ha pesato anche sui rapporti interni. Lo sciopero sarà proclamato ufficialmente questo venerdì dopo un confronto fra le segreterie sindacali e le rsa e sarà fissata anche la data.

