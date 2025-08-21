Cronaca

Franano calcinacci sui binari a Capolungo, treni in ritardo. Tecnici al lavoro

di Aurora Bottino

Traffico ferroviario rallentato tra Genova Nervi e Recco dopo che un pezzo di cordolo del parapetto stradale fermato da alberi sulla scarpata sopra la ferrovia tra Pontetto e Bogliasco ha invaso i binari all'altezza di Capolungo, nello stesso punto dove nel 2014 crollò un pezzo di falesia. 

Si viaggia su un binario 

Lo smottamento, probabilmente legato alla pioggia dei giorni scorsi, è avvenuto poco prima delle 14 e ha costretto la chiusura di uno dei due binari. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i tecnici di Rfi. I treni Intercity e Regionali hanno registrato ritardi fino a 20 minuti. I treni Regionali hanno invece subito limitazioni di percorso. 

