Perde il controllo dello scooter dopo un dosso e cade, grave un diciassettenne

Un ragazzo di diciassette anni è stato trasportato in gravi condizioni al pronto soccorso dell'ospedale San Martino dopo un incidente autonomo, avvenuto nella notte in via Baden Powell a Sestri Levante.

I soccorsi

Da una prima ricostruzione sembrerebbe che il giovane abbia perso il controllo del suo scooter dopo un dosso, finendo fuori strada. L'incidente è avvenuto qualche minuto dopo l'una di notte. Sul posto il 118 con l'ambulanza della Croce Rossa di Riva Trigoso e l'automedica Tango 1.

Presenti anche gli agenti della polizia municipale di Sestri, al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

