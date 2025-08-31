Imperia, ubriaco aggredisce due infermieri e distrugge sala del pronto soccorso

Il pronto soccorso dell'ospedale di Imperia

Ennesima aggressione al personale del pronto soccorso: è successo sabato sera a Imperia, dove un uomo visibilmente alterato ha aggredito sanitari e pazienti presenti e ha distrutto parte della sala del triage dell'ospedale. “Massima solidarietà e vicinanza al personale sanitario dell’ospedale di Imperia e ai pazienti coinvolti", ha dichiarato il vice presidente regionale Alessandro Piana, appresa la notizia, e anche dalla direzione di Asl1 arriva il messaggio di "massima solidarietà" a chi è rimasto coinvolto nella violenta aggressione.

Scende dall'ambulanza e inveisce contro il personale

L'uomo, un 41enne di nazionalità albanese, è arrivato nella serata di sabato al pronto soccorso di Imperia visibilmente ubriaco, trasportato a bordo di un'ambulanza. Ma una volta accompagnato all'interno della sala triage del pronto soccorso imperiese ha iniziato a inveire contro il personale sanitario e ha così ferito due infermieri. Si è poi scagliato anche contro altri pazienti che si trovavano nella sala in attesa di cure e ha violentemente distrutto parte della stessa sala del triage. Gli infermieri feriti hanno riportato ferite importanti, ora si contano i danni alle attrezzature del pronto soccorso.

L'aggressore era uscito dai domiciliari

L'uomo, classe 1984, originario dell'Albania e residente a Sanremo, è un pregiudicato con dichiarati problemi psichiatrici. Era da poco uscito dagli arresti domiciliari. "La sicurezza viene prima di tutto: servono più tutele per chi lavora negli ospedali e il rispetto rigoroso delle espulsioni per chi non ha titolo a rimanere nel nostro Paese”, dichiara ancora il vice presidente regionale.

