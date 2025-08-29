Bucci e Salis alle celebrazioni per la Madonna della Guardia

Centinaia di fedeli hanno partecipato alle celebrazioni per la Madonna della Guardia a Genova al santuario sul monte Figogna, un appuntamento che da secoli rappresenta un punto di riferimento identitario per la comunità cattolica cittadina. Tra i presenti il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e la sindaca di Genova Silvia Salis che hanno partecipato alla tradizionale processione e alla messa presieduta dall'arcivescovo di Genova Marco Tasca.

Alla celebrazione, tra i molti gonfaloni presenti, quello istituzionale della Città metropolitana di Genova, accompagnato dal vicesindaco metropolitano Simone Franceschi e quello del Comune di Genova. Presente anche il presidente del Consiglio comunale di Genova e consigliere metropolitano Claudio Villa. La celebrazione è stata animata dalla cappella musicale della cattedrale di San Lorenzo e dal coro Chiossone.

