Tragedia a Castel Vittorio, operaio muore dopo essere caduto dal tetto del Comune

di Andrea Popolano, Alessandra Boero

Tragedia sul lavoro a Castel Vittorio nell'imperiese. Un operaio di 55 anni è morto in seguito alla caduta dal tetto del Comune. L'incidente è avvenuto intorno alle 9 in corso Bonaventura. Si chiamava Massimiliano Bona ed era originario di Sanremo.

Sul posto l'intervento del personale sanitario che ha stabilizzato l'uomo che nella caduta ha riportato diversi traumi. Visto le condizioni è stato richiesto l'intervento anche dell'elisoccorso. Ma le ferite riportate sono risultate troppo gravi e per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

Da quanto ricostruito l'uomo ha fatto un volo di circa 4 metri andando a finire in un'intercapedine larga 40 centimetri. Sul posto anche i vigili del fuoco e le forze dell'ordine che hanno avviato le indagini del caso per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.

Tra i vari aspetti da accertare anche quello dell'autorizzazione da parte della ditta incaricata presso cui lavorava la vittima ad allestire il cantiere.   

