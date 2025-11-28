Genoa, i dubbi sono tre. Col Verona l’esordio di De Rossi in panchina al Ferraris

Ballottaggio Marcandalli-Sabelli in difesa (foto Genoa Cfc)

Conto alla rovescia agli sgoccioli: Genoa-Verona si piazza sulla rampa di lancio. Punti pesantissimi sul tavolo. Il Grifone, dopo tre risultati utili consecutivi, ha bisogno di continuità per cominciare a eliminare davvero l’affanno di una stagione cominciata in imbarazzante salita. E gli scaligeri inseguono ancora la prima vittoria in un campionato che fin qui ha riservato loro soprattutto amarezze.

Sulla formazione soffia il vento della novità

De Rossi promette di non giocarsela sempre con i soliti. Anzi, dopo aver preso approfondita visione della rosa a sua disposizione, assicura che chiamerà in campo qualcuno finora finito ai margini. Mercoledì a Bergamo in Coppa Italia, ma probabilmente anche prima, cioè domani.

Difesa: ballottaggio tra Marcandalli-Sabelli

La giornata complicata a Cagliari non dovrebbe costare il posto a Leali, anche se all’occorrenza Siegrist, ancora in attesa di giocare il primo minuto ufficiale tra campionato e Coppa Italia nella stagione in corso, offre sufficienti garanzie di affidabilità.

Nella difesa a tre, conferme per Ostigard centrale e Vasquez a sinistra. Primo dubbio per De Rossi a destra: Marcandalli o Sabelli? La dinamicità e la rapidità di Orban e Giovane, unite al momento poco brillante di Alessandro, potrebbero portare DDR a fare attente valutazioni.

Centrocampo: occasione per Gronbaek dal 1'?

Scontata la conferma in attacco per Colombo e Vitinha: intesa e fiducia in crescendo, avanti con loro. Non ci piove.

Gli altri due punti interrogativi albergano nel centrocampo a cinque, dove le maglie sicure sono per Martin, Malinovskyi e Frendrup. A destra, turno di riposo forzato per lo squalificato Norton-Cuffy. Si va verso un ballottaggio tra Ellertsson e lo stesso Sabelli. Anche se non è da escludere una soluzione a sorpresa: Venturino, Fini o Carboni. Thorsby, nonostante l’ottimo momento, non è sicurissimo del posto. L’esperimento Gronbaek in mezzo al campo a Cagliari ha funzionato bene e, considerata la tipologia della partita contro il Verona, le qualità di Albert potrebbero tornare davvero utili.

La rifinitura e le ultime riflessioni del sabato mattina scioglieranno i dubbi residui in una gara dove finalmente De Rossi per la prima volta potrà entrare in campo al Ferraris da allenatore del Genoa.