Cronaca

Torna alla homepage

Dipendente dell'IIt arrestato: aveva 1500 foto di bambini nel pc aziendale

48 secondi di lettura
di redazione

 Gli investigatori del Centro Operativo per la sicurezza cibernetica "Liguria" hanno arrestato un dipendente di una nota società genovese, l'Istituto italiano di tecnologia, trovato in possesso di un'ingente quantità di materiale pedopornografico. L'attività investigativa è stata avviata d'iniziativa, a seguito di una segnalazione proprio da parte dell'azienda presso cui l'uomo lavorava, che aveva rilevato la visualizzazione di video sospetti sul computer aziendale. 

La perquisizione effettuata dagli operatori del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale e delle Comunicazioni di Genova ha riguardato sia il luogo di lavoro che l'abitazione del dipendente, portando al sequestro di diversi dispositivi digitali, tra cui 5 hard disk contenenti una vasta quantità di materiale pedopornografico. I dispositivi sono stati analizzati presso gli uffici del Centro Operativo, dove l'attività di preview ha portato alla scoperta di oltre 1.500 file tra foto e video.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

TAGS

ARTICOLI CORRELATI

Lunedì 07 Aprile 2025

Mamma scova pedofilo su TikTok: adescava sua figlia e scambiava video, arrestato

È stata una mamma a mettere fine a un incubo che si consumava tra le chat dei social network, un terreno di caccia sempre più insidioso per i predatori digitali. Grazie al suo controllo, una donna genovese ha smascherato un pedofilo di appena 22 anni, che adescava minorenni su TikTok, li manipolava
Sabato 04 Maggio 2024

Pedofilia, 53 persone indagate in Liguria nel 2023

Le indagini hanno portato all'arresto di due persone che disponevano di migliaia di file (foto e video) prodotti mediante lo sfruttamento sessuale di minori anche in tenerissima età
Martedì 12 Dicembre 2023

Ucciso perché scambiato per pedofilo, 6 anni al 18enne che lo picchiò

Il pestaggio era avvenuto il 3 agosto 2022 ma l'ingegnere era poi morto un mese dopo per le conseguenze dei colpi. Quella sera Faveto era seduto ai giardinetti