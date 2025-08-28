Maltempo in Liguria, prolungata l'allerta gialla: pioggia forte nel savonese e in Valle Stura

Nuvole ma poca pioggia per gran parte della mattinata sulla Liguria. L'ondata di maltempo che sta interessando la regione ha fatto registrare per buona parte della mattinata cumulate limitate.

Valutati gli ultimi modelli ha confermato la chiusura dell'allerta arancione nel centro della Liguria (Zone B-D-E) alle ore 15, poi è subentrata l'allerta gialla. Nel Ponente (Zone A e D) l'allerta meteo gialla termina alle 23,59 di questo giovedì 28 agosto, sul centro-Levante (Zone B-C-E) l'allerta gialla termina alle 6 di venerdì 29 agosto. Primocanale in diretta dalle 6 ha raccontato l'evoluzione dell'ondata di maltempo.

Ad allontanare il pericolo di precipitazioni stazionarie è stato il vento a spostare la perturbazioni oltre la Liguria, verso le Alpi. Nel corso della giornata attesi ancora fenomeni temporaleschi ma senza il rischio della formazione di temporali che stazionano a lungo in uno stesso punto. Attenzione però alla mareggiata attesa nella giornata di venerdì nel centro della Liguria.

Gli aggiornamenti orari

Ore 15 - Nel primo pomeriggio però la forte pioggia a carattere stazionario si è concentrata tra savonese e valle Stura. A Rossiglione sono caduti in un'ora 84mm di pioggia. Il sindaco Omar Peruzzo a Primocanale: "Per ora non registriamo particolari criticità se non dell'aquaplaning lungo la strada del Turchino. Abbiamo già fatto la segnalazione all'Anas affinché possa intervenire per la messa in sicurezza. A Genova forte temporale tra il ponente della città e la Val Polcevera.

Ore 13 - Ecco cosa è successo e cosa succederà: "Nella mattinata la configurazione dei venti al suolo ha fortunatamente scongiurato lo sviluppo di strutture temporalesche forti e stazionarie - spiega Arpal -: il flusso sciroccale nei bassi livelli atmosferici non è riuscito finora a spingersi fino alla costa ligure ed è mancato il richiamo dei venti più freddi dalla pianura padana. Non si è perciò determinata la convergenza dei flussi che causa persistenza dei fenomeni. Inoltre i forti venti in quota, al di sopra dei 3000 metri, provenienti dalle aree desertiche del nord Africa (come testimoniato dalla presenza di polveri sahariane), hanno richiamato verso il nord-ovest della penisola correnti relativamente secche, impedendo lo sviluppo delle strutture temporalesche sulla Liguria e portando la poca umidità raccolta sul Mediterraneo verso i settori alpini e prealpini piemontesi. Tuttavia, il sistema frontale responsabile del peggioramento atteso non è ancora transitato sulla nostra penisola e al momento sta approcciando le Alpi sul versante francese: a partire dalle ore centrali della giornata si attende l'ingresso di venti da nord, primo segnale dell'avvicinamento della perturbazione. Il contrasto termico che si verrà a creare sarà condizione favorevole ad un'intensificazione delle piogge che dovrebbero interessare in maniera diffusa l'intera regione. Permane la possibilità di rovesci e temporali localmente forti, con fenomeni più insistenti sul levante dal pomeriggio. Dovremo attendere la mattinata di per una decisa attenuazione delle precipitazioni. inoltre confermata la mareggiata, che interesserà le coste liguri dalla parte centrale della giornata" conclude la nota Arpal.

Ore 12,50 - Dopo le valutazioni degli ultimi bollettini meteo confermata la chiusura dell'allerta meteo arancione sul centro della Liguria alle 15. Prolungata l'allerta gialla.

Ore 11,30 - Piogge concentrare in tutta l'area del Savonese con cumulate comunque limitate: 12mm a Dego, 10mm a Cairo Montenotte. Intorno alle 13 atteso il nuovo bollettino meteo che potrebbe modificare e/o prolungare l'allerta meteo in Liguria.

Ore 10,30 - "I venti in quota per ora hanno portato la perturbazione sulle Alpi e la Liguria è stata superata. Questo non vuol dire che nel corso della giornata la situazione non possa cambiare. Tra le 12 e le 12,30 è previsto la nuova valutazione da parte dei modelli previsionali - spiega l'assessore alla Protezione civile di Regione Liguria Giacomo Giampedrone -. Non è escluso che l'allerta possa essere estesa al pomeriggio e alla serata".

Ore 7 - Federico Grasso di Arpal fa il punto della situazione: "C'è stato un passaggio temporalesco che ha affrontato la Liguria in maniera molto rapida, le intensità della pioggia sono state intense con un'intensa fulminazione ma sono durate poche minuti. Ad Albissola si sono registrati 15mm in un'ora. A Corniolo si sono registrate raffiche fino a 77km/h. Il gioco dei venti sarà fondamentale nel determinare dove andranno a formarsi i fenomeni temporaleschi. Attenzione poi alla possibile mareggiata attesa per la giornata di domani, una mareggiata che potrà essere importante".

Ore 6 - Prime piogge interessano il Ponente della Liguria.

Ore 5 - Nella notte pioggia assente ovunque in Liguria.

Le misure adottate

A Genova i parchi e i cimiteri restano aperti. Chiusi invece tutti i sottopassi pedonali e vietato il transito pedonale sopra la passerella Carlineo sul torrente Chiaravagna a Sestri Ponente. A Savona sospese tutte le manifestazioni pubbliche previste in luoghi all'aperto. Per quanto riguarda l'Asl3 chiuso il poliambulatorio di Borgo Fornari in via Trento e Trieste 130 a Ronco Scrivia.

Le previsioni meteo Arpal

Giovedì 28 agosto - Fin dalle prime ore della notte tempo perturbato con cielo coperto, precipitazioni diffuse e temporali in lento spostamento da Ponente verso Levante con probabili fenomeni forti e localmente persistenti tra la notte e il primo pomeriggio sul Centro-Ponente, forti ma più mobili tra pomeriggio e sera sul Levante; fenomeni più sparsi in serata sul Centro-Ponente. Temperature: minime in aumento, massime in lieve calo, scarsa escursione termica. Umidità su valori prossimi alla saturazione. Venti al mattino tra moderati e forti sudorientali sul Centro-Levante, nordorientali sul Ponente; ancora meridionali in graduale attenuazione a partire dal pomeriggio con intensità fino a moderate. Mare al mattino molto mosso o localmente agitato sul Centro per onda da sudest, dal pomeriggio molto mosso per onda da sud-sudest.

Venerdì 29 agosto - Nella notte ancora possibili piogge e temporali sul Levante; dal mattino condizioni di variabilità con ampie schiarite da Ponente, alternate a deboli precipitazioni sparse, anche temporalesche in serata sul Levante. Temperature minime in calo, massime in lieve ripresa. Umidità su valori alti. Venti dai quadranti meridionali fino a forti dal pomeriggio sulla costa di Ponente e di Levante, con locali raffiche di burrasca sui capi esposti, moderati sulle zone interne con rinforzi sui crinali; in graduale attenuazione e progressiva rotazione a partire dalla sera. Mare in nuovo aumento fino a molto mosso dal mattino, agitato per onda lunga di libeccio dal pomeriggio sul Ponente, dalla sera sul Centro-Levante con possibili mareggiate.

La suddivisione del territorio regionale

A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana (Luni e Sarzana), tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.

