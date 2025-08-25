Sgomberato accampamento abusivo nella spiaggia libera: identificati i responsabili

La polizia locale di Laigueglia insieme al Commissariato Polizia di Alassio, e alla Capitaneria di Porto di Alassio-Loano ha sgomberato un accampamento abusivo nella spiaggia libera di levante e identificato gli occupanti.

"Le spiagge libere non sono terra di nessuno, sono patrimonio di tutti e devono poter essere fruite da tutti con ordine e rispetto - commenta il sindaco di Laigueglia Giorgio Manfredi -. Tutti hanno il diritto di trovarle libere e pulite, di fruirne per la balneazione e l'elioterapia, e il dovere, al termine delle attività, di liberare e ripulire lo spazio occupato. Bivacchi notturni, presidi stabili e abbandono di rifiuti sono attività abusive e dannose che devono essere punite e sanzionate".

