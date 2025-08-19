Auto in spiaggia e nei posti per disabili: multe a Genova durante il ponte di Ferragosto

Durante il ponte di Ferragosto, la polizia locale di Genova, con il supporto di guardia costiera e polizia di Stato, ha effettuato controlli mirati sul litorale del Ponente, da Multedo a Vesima, per garantire il rispetto delle norme di civile convivenza. Le operazioni, intensificate tra il 14 e il 17 agosto, si sono concentrate in particolare su Multedo e Voltri, a seguito di segnalazioni di assembramenti e comportamenti scorretti.

Inseriti in un piano di interventi avviato dall’inizio dell’estate, i controlli hanno privilegiato la prevenzione, ottenendo risultati soddisfacenti senza rilevare criticità significative. Le sanzioni emesse includono: un verbale per violazione del Regolamento di polizia urbana, tre per occupazione abusiva di stalli riservati ai disabili, un verbale per circolazione di prova irregolare con accesso vietato alla spiaggia e quattro sanzioni amministrative della guardia costiera per accesso non autorizzato di auto all’arenile. È stato inoltre gestito un dissidio tra privati. Nonostante la carenza di personale, aggravata dalle altre priorità del periodo, la polizia locale ha coordinato con successo le attività, coinvolgendo istituzioni comunali, municipali, forze dell’ordine e cittadini per assicurare un litorale sicuro e accogliente.

"Il lavoro della polizia locale dimostra l’importanza di un presidio costante per la sicurezza e il rispetto delle regole sulle nostre spiagge – dichiara l’assessora alla sicurezza urbana e polizia locale, Arianna Viscogliosi. – Nonostante le difficoltà di organico, gli agenti hanno agito con professionalità, puntando su dialogo e prevenzione. La tutela del litorale è una priorità per l’amministrazione". Il presidente del Municipio VII Ponente, Matteo Frulio, aggiunge: "Ringrazio la polizia locale e tutte le forze coinvolte per l’impegno nel weekend di Ferragosto. La collaborazione tra istituzioni e cittadini è fondamentale per valorizzare le nostre spiagge, patrimonio prezioso per Voltri, Multedo, Pegli, Val Varenna e Vesima". Il coordinamento tra enti e comunità si conferma essenziale per mantenere ordine, decoro e sicurezza, valorizzando il litorale come risorsa chiave per Genova.

