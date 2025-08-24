Cronaca

Torna alla homepage

Genova, in fiamme una baracca: distrutti un'auto e un trattore

30 secondi di lettura
di a.p.
Foto d'archivio

Una baracca con all'interno un'auto e un trattore ha preso fuoco nella tarda mattinata di questa domenica 24 agosto. L'allarme è scattato intorno alle 13,30 in via Bolano nel quartiere genovese di Bavari. La struttura era utilizzata anche come ricovero attrezzi.

Sul posto immediato l'intervento dei vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme e avviare la bonifica. Nessuno è rimasto ferito o intossicato. Avviate le indagini per stabilire le cause che hanno provocato il rogo.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

TAGS

ARTICOLI CORRELATI

Sabato 23 Agosto 2025

Paura a San Fruttuoso: incendio devasta appartamento

Momenti di grande apprensione nel quartiere di San Fruttuoso, a Genova, dove un incendio è divampato in un appartamento, in via Asiago, gettando nel panico i residenti della zona. Il rogo, scoppiato nella notte, ha richiesto l’intervento immediato dei vigili del fuoco, che hanno lavorato senza sosta
Mercoledì 23 Luglio 2025

Incendio auto a Diano Marina, rogo forse partito da un veicolo elettrico

Tre auto e alcuni scooter sono andati in fiamme, nella tarda serata di martedì, in via Diano San Pietro, a Diano Marina, a causa di un incendio che potrebbe essere partito da uno dei mezzi, a conduzione elettrica, che al momento si trovava sotto carica. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco
Giovedì 20 Febbraio 2025

Incendio auto a Montoggio, brucia anche il tetto di una casa

Notte di lavoro per i vigili del fuoco di Genova e di Busalla intervenuti a Montoggio per un incendio che ha coinvolto due auto e parte di un tetto di un'abitazione dove si trovavano parcheggiati i mezzi. L'intervento dei pompieri ha permesso di spegnere le fiamme prima che queste interessassero l'a