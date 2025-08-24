Genova, in fiamme una baracca: distrutti un'auto e un trattore

Foto d'archivio

Una baracca con all'interno un'auto e un trattore ha preso fuoco nella tarda mattinata di questa domenica 24 agosto. L'allarme è scattato intorno alle 13,30 in via Bolano nel quartiere genovese di Bavari. La struttura era utilizzata anche come ricovero attrezzi.

Sul posto immediato l'intervento dei vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme e avviare la bonifica. Nessuno è rimasto ferito o intossicato. Avviate le indagini per stabilire le cause che hanno provocato il rogo.

