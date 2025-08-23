Dopo rissa a Cornigliano, maxi controllo interforze: sanzioni per oltre 13mila euro a un circolo

Il personale della polizia locale insieme ai carabinieri di Sampierdarena, hanno svolto questa mattina un servizio interforze per eseguire controlli mirati in alcuni locali di Cornigliano, già segnalati dalla cittadinanza.

In particolare, dopo una rissa tra avventori avvenuta la scorsa settimana e dopo una segnalazione da parte dei cittadini della zona, la pattuglia interforze ha effettuato controlli in un circolo di via S.G.d’Acri, accertando numerose irregolarità: somministrazione ai soci fuori dagli orari previsti dalla normativa (6666,67€);⁠ ingresso di persone non associate al circolo (5000€); ⁠violazione prescrizione impatto acustico (1000€); ⁠mancanza listino prezzi imposto per legge (308€).

La pattuglia ha quindi proceduto al controllo di tutti gli avventori presenti, circa 60 persone - alcune gravate da precedenti penali, ma non di particolare rilevanza.

Tra le persone controllate un minore di 18 anni in stato di alterazione psicofisica a causa dell’eccessiva assunzione di alcool: per lui si procederà con gli accertamenti di competenza e con la segnalazione al Tribunale per i Minorenni di Genova. Verranno altresì informati tutti gli uffici, per rispettiva competenza, e per i provvedimenti ritenuti necessari.

"L’attività che si è svolta nelle prime ore del mattino di oggi - spiega l’assessora alla polizia locale e alla sicurezza urbana Arianna Viscogliosi - è stata fortemente richiesta dai cittadini e, come istituzioni, non potevamo lasciare inascoltato questo appello. La zona di Cornigliano è un territorio molto delicato, ma come organi di controllo abbiamo intenzione di continuare a mettere in campo un profondo impegno per garantire la sicurezza dei residenti. Voglio ringraziare non solo i nostri agenti, ma anche la Compagnia dei carabinieri di Sampierdarena: questo operazioni sono l’esempio perfetto dell’importanza del coordinamento costante tra le forze dell’ordine e la Locale".

