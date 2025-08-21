Allerta arancione, affondata barca a Chiavari. Salvato il comandante

È affondata a pochi metri dalla diga foranea di Chiavari una barca da diporto lunga circa 8 metri finita sugli scogli ieri durante l'allerta meteo arancione emanata dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure (Arpal).

Il comandante dell'imbarcazione, l'unica persona a bordo caduta in mare senza riportare ferite, era già stato salvato dai soccorritori.

La guardia costiera ha tentato di disincagliare l'imbarcazione ma gli ingenti danni allo scafo hanno fatto affondare il natante. Il relitto, che sarà recuperato non appena il mare lo consentirà, è stato segnalato con una boa attorno a una cintura di panne sebbene il gasolio presente a bordo sia già stato aspirato per salvaguardare l'ambiente marino.

