Sedicenne sfonda vetrina di farmacia a Voltri: arrestato dopo la segnalazione di un residente

Ha sentito dei rumori provenire dalla strada, si è affacciato e ha visto un uomo che stava cercando di entrare in una farmacia. Un residente di via Camozzini a Voltri, ha chiamato il 112.

Gli agenti della polizia, intervenuti sul posto, hanno fermato un 16enne e hanno trovato, all'interno del locale, un grosso blocco di cemento utilizzato per rompere il vetro oltre a un cacciavite con la punta spezzata.

Il giovane è stato arrestato per tentato furto aggravato e resistenza a pubblico e ufficiale; è stato anche denunciato per rifiuto di indicazione sulla propria identità.

Il 16enne è stato portato in un centro di prima accoglienza.

