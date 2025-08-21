Cronaca

Torna alla homepage

Sedicenne sfonda vetrina di farmacia a Voltri: arrestato dopo la segnalazione di un residente

Ha utilizzato un blocco di cemento. Portato in un centro di prima accoglienza
38 secondi di lettura
di An.De.

Ha sentito dei rumori provenire dalla strada, si è affacciato e ha visto un uomo che stava cercando di entrare in una farmacia. Un residente di via Camozzini a Voltri, ha chiamato il 112. 

Gli agenti della polizia, intervenuti sul posto, hanno fermato un 16enne e hanno trovato, all'interno del locale, un grosso blocco di cemento utilizzato per rompere il vetro oltre a un cacciavite con la punta spezzata.

Il giovane è stato arrestato per tentato furto aggravato e resistenza a pubblico e ufficiale; è stato anche denunciato per rifiuto di indicazione sulla propria identità.

Il 16enne è stato portato in un centro di prima accoglienza. 

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

TAGS

ARTICOLI CORRELATI

Mercoledì 13 Agosto 2025

Furto di bagagli da seimila euro a turista americano in treno: tre denunciati

I carabinieri della Compagnia di Santa Margherita Ligure hanno svolto un servizio straordinario, controllando in una sola serata cento persone e settanta veicoli. Il furto a Santa Margherita Ligure In particolare, tre giovani di origine magrebina sono stati denunciati per furto aggravato ai danni
Venerdì 08 Agosto 2025

Furto su bus a Genova: strappa collanina, la vende e viene denunciato

É stato denunciato dai carabinieri