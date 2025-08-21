Furti nelle auto al Lagaccio, colto sul fatto e arrestato grazie alle telecamere

Sono state le telecamere di sorveglianza a permettere di identificare prima e arrestare poi un uomo di 45 anni trovato a rubare in alcune auto parcheggiate in via del Lagaccio a Genova. Da quanto immortalato dalle immagini l'uomo si aggirava tra i veicoli e ha più volte tentato di aprirne alcune.

In un caso il suo tentativo è andato a segno. Una volta riuscito a intrufolarsi all'interno di una delle auto ha iniziato a rovistare all’interno. A quel punto gli agenti del compartimento Polfer lo hanno raggiunto e sorpreso in flagranza di reato. Dagli accertamenti di polizia si è risaliti all’intestatario del veicolo, che una volta contattato dalla pattuglia ha deciso di sporgere querela. I fatti risalgono allo scorso 17 agosto.

