Donna investita da un furgone sulle strisce a Recco, grave al San Martino

Una donna di 60 anni è stata investita da un furgone sulle strisce pedonali a Recco nella serata del 20 agosto. L’incidente è avvenuto intorno alle 20, e la donna, rimasta a terra incosciente è stata soccorsa immediatamente.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza della Croce verde di Recco, i carabinieri e una pattuglia della polizia locale. La vittima è stata trasportata d’urgenza all’ospedale San Martino, dove versa in gravi condizioni.

La prima ricostruzione

Inizialmente, si era diffusa la notizia di una dinamica diversa: una lite tra due persone sarebbe degenerata, con uno dei contendenti che, salito a bordo di un furgone, avrebbe volutamente investito l’altra, la donna. Tuttavia, i carabinieri del Comando di Santa Margherita Ligure, intervenuti sul luogo, hanno smentito categoricamente questa versione dei fatti. “Non c’è stata alcuna lite né un investimento intenzionale" hanno chiarito, precisando che l’incidente è avvenuto sulle strisce pedonali e che il conducente è risultato negativo all'alcol test.